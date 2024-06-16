Синоптики предупредили казахстанцев о жаре до 42 градусов

На большей части Казахстана завтра, 17 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, 17 июня днем на севере, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается сильная жара до 36 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области завтра также ожидается гроза, местами возможен туман. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области, как сообщили синоптики, сохраняется жара до 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара – до 42 градусов.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется высокая, в центре области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается гроза, град, шквал, местами туман и сильный ветер порывами до 23 м/с.

В области Жетісу и Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, сильный ветер, также сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области завтра синоптики прогнозируют сильную жару – 36-41 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях ожидается ветер порывами до 15-20 м/с. Местами столбики термометров будут достигать 40 градусов жары.

В Костанайской области синоптики обещают грозу и ветер порывами до 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара – до 36 градусов.

В Павлодарской, Туркестанской областях и области Абай ожидается гроза и сильный ветер.

В Астане прогнозируют грозу, днем возможен град.

В Северо-Казахстанской синоптики прогнозируют завтра грозу, местами град, шквал и туман. также местами при грозе ветер порывами до 15-23 м/с.

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.