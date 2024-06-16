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Жара до 36 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Цветы на фоне арок Атакента в Алматы летом
Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 16 июня, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы, по данным метеосайта, ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, ночью опустятся до 21 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118114-zhara-do-36-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Анастасия Борисова

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Жара до 36 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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