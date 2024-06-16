Жара до 36 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Сегодня, 16 июня, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы, по данным метеосайта, ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, ночью опустятся до 21 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.