Между Астаной и Сеулом снова запустили прямое авиасообщение: стало известно расписание
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Состоялась официальная церемония открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Южной Кореей, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
В Telegram-канале КГА появилась информация о том, что накануне состоялась официальная церемония открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Южной Кореей.
"Авиасообщение по маршруту Астана - Сеул было возобновлено по итогам переговоров между авиационными властями двух стран в феврале и марте 2024 года. В ходе данных переговоров была достигнута договоренность по расширению правовой базы в целях увеличения количества рейсов между двумя странами", – сказано в сообщении.
В сообщении сказано, что полеты из Астаны в Сеул будут выполняться авиакомпанией Air Astana 2 раза в неделю, по средам и субботам, на воздушных судах Airbus A321.
"Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей", – добавили в КГА.
Ранее сообщалось, что 11–13 июня 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Ель посетил Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.
После переговоров стороны выпустили совместное заявление. В нем, помимо прочего, говорилось о том, что возобновление прямых авиарейсов между столицами (Астана – Сеул) и увеличение рейсов по маршруту Алматы – Сеул будут способствовать активизации человеческих обменов.
Позже главы государств приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118267-samolety-v-seul-budut-letat-iz-stolicy-kazahstana-dva-raza-v-nedelyu/