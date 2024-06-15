Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана, включая Астану

Почти на всей территории Казахстана завтра, 16 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильная жара и шквалистый ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

16 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при которой порывы ветра составят 18-23 м/с. В этот же день на большей части области сохранится высокая, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на западе, севере Актюбинской и Западно-Казахстанской областей ожидается гроза. При грозе - порывы 15-20 м/с. Днем - сильная жара 35-38 градусов.

В Актобе в дневное время - 36-38 градусов. На юге, севере ЗКО сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 16 июня ночью ожидается гроза, днем - 35-37 градусов.

На востоке Атырауской области - гроза. Днем - 35-38 градусов, на юге области и в Атырау - 41 градус.

В воскресенье в северной половине Костанайской области и Костанае ожидается гроза. Град и грозу следует ожидать и жителям Астаны.

16 июня ночью на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Днем - град, шквал. На севере, юге, в центре области сила ветра будет равна 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность сохраняется и в области Ұлытау, в центре региона и Жезказгане она будет чрезвычайной.

16 июня ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. На севере, востоке, в центре области - град, шквал. В некоторых частях сила ветра - 15-20 м/c, с порывами до 23 м/с.

В центре области - высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная. В Семее будет гроза. Порывы ветра до 15-18 м/с.

Грозу, град и сильный ветер прогнозируют на большей части Карагандинской области. На западе, в центре региона - высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная.

16 июня днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара в 35-40 градусов. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности, в том числе и в Актау.

В этот же день на востоке Кызылординской области - сильный ветер до 15-20 м/с. Днем по всему региону температура повысится до 40-41 градуса. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. При грозе возможны порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области - тоже гроза, а также град. Порывы ветра до 15-20 м/с. На юго-западе - высокая пожарная опасность.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области днем обещают грозу, град и сильный ветер.