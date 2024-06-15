Дождь ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

В Шымкенте сегодня, 15 июня, ожидается ясная погода. Жителям Алматы пообещали дождь, а астанчанам - облачную погоду. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью - опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны обещают облачную погоду. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 18 градусов. Скорость ветра - 3,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью - опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3 м/с.