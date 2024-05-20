Как две капли воды: трудности возникли у близняшек из России в Казахстане

В ВКО в отделении миграционной службы девушки-близняшки из России, похожие как две капли воды, получили вид на жительство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Ирине и Марине 17 лет. Они переехали в Казахстан из Российской Федерации около двух лет назад вместе с мамой и младшей сестренкой, однако с оформлением документов испытывали некоторые сложности.

Только сейчас им удалось получить долгожданный документ - вид на жительство, за что они выразили большую благодарность сотрудникам отделения миграционной полиции Шемонаихинского РОП.

"С документами у нас возникли трудности. Наконец-то все получилось. За это большое спасибо сотрудникам Департамента полиции ВКО", - поблагодарили девушки.

Сейчас сестры осваивают профессию бухгалтеров в Шемонаихинском колледже. Марина и Ирина, беседуя с полицейскими, отметили открытость и дружелюбие казахстанцев.

"Нам нравится наш городок, а особенно люди в нем. Они открытые, доброжелательно относятся и всегда стараются помочь", - поделились девушки.

Сотрудники миграционной службы отметили, что им приятно слышать слова благодарности за проделанный кропотливый труд, ведь работа с миграционными документами - это не минутное дело.

"В свою очередь, стражи порядка пожелали девушкам успехов в учебе и достижения всех поставленных целей", - отметили в ДП ВКО.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчина 25 лет прожил без документов. Факт его рождения не был зарегистрирован в установленном порядке, так как он родился не в медицинском учреждении, из-за чего для получения документов пришлось обращаться в суд.

В начале года сообщалось, что житель Костанайской области жил без документов на протяжении 30 лет. В связи с этим он не мог получать социальную и медицинскую помощь. Оформить паспорт ему помогли полицейские.