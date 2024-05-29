Каждый год чинят дороги: глава Минтранспорта ответил, отмываются ли на ремонте деньги

В кулуарах мажилиса главу Минтранспорта спросили, почему в городах Казахстана каждый год ремонтируют дороги - при этом часто работы ведутся на одних и тех же улицах, передает корреспондент NUR.KZ.

На вопрос журналиста сегодня о том, что каждый год ремонтные работы ведут на одних и тех же дорогах, министр транспорта Марат Карабаев ответил: "Вы дорожник?".

Затем он пояснил, что дороги проходят разные виды ремонта.

"Само строительство делится на несколько видов. Первый вид - это текущий ремонт. Это который каждый год делается. Второй вид - это средний ремонт, который по технологии каждые 5 лет делается. Третий вид - это капитальный ремонт, который через 15 лет делаем. Те участки, которые вы видите, которые годом ранее были - это участки, где проходит средний ремонт.

Есть яма, на нее был сделан средний текущий ремонт, и на следующий год эта яма заново образовалась, и текущий ремонт проходит. Это естественный дорожный процесс. В этом вина не только качества. Много факторов. К примеру, вот, большегрузы", - заявил Карабаев.

Министра спросили, не считает ли он бесконечный ремонт дорог отмыванием денег.

"Нет, не считаю никоим образом, это не так. У нас денег не хватает. Такого, чтобы просто один участок сделать, и без конца его делать - это же деньги. Если денег достаточно - у нас есть участки, куда нужно их потратить.

Теперь по Астане текущий ремонт - еще раз, это каждый участок проходит определенный вид ремонта. Это естественный процесс, это так называемое содержание дороги", - заявил Карабаев.

Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики и поручил наказать недобросовестные компании.

В октябре в МВД заявили, что плохое состояние дорог влияет на количество смертельных ДТП в Казахстане.

Данную тему вновь подняли на заседании правительства в ноябре - экс-премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что критику граждан вызывает плохое состояние дорог и некачественный ремонт.

В феврале Токаев заявил, что казахстанские дороги на данный момент не назовешь качественными.