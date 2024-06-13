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Один из перекрестков закроют на сутки в Астане

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Конусы на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане сегодня вечером из-за проведения ремонтных работ полностью закроют для проезда один из перекрестков города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

"С 21:00 13 июня до 23:00 14 июня текущего года планирует провести работы по укладке нижнего слоя дорожного полотна на пересечении проспекта Кабанбай батыра и проспекта Улы Дала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение для транспортных средств на этом участке будет полностью перекрыто.

При этом жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.

Также напомним, что в воскресенье, 16 июня, в Астане пройдет Astana Half Marathon – из-за забега в столице будут перекрыты некоторые улицы.

До этого мы писали, что в столице почти на месяц перекроют часть проспекта Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116884-odin-iz-perekrestkov-zakroyut-na-sutki-v-astane/

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