Ряд улиц перекроют в воскресенье в Астане из-за забега

В воскресенье, 16 июня, в Астане пройдет Astana Half Marathon - из-за забега в столице будут перекрыты некоторые улицы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт городского акимата.

Движение будет открываться поэтапно, и к 10 часам утра его полностью восстановят, пообещали в ведомстве.

Маршрут забега проложен от EXPO через знаковые достопримечательности города, мимо монумента "Байтерек", торгового центра "Хан Шатыр", Дворца Независимости, Ботанического сада, Дворца мира и согласия, Абу-Даби Плазы и Национального музея.

В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:

движение по ул. Туркестан от улицы 28/4 до ул. Сыганак будет перекрыто с 06:30 до 07:30 часов;

движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. Ж. Нажимеденова будет перекрыто с 07:10 до 08:35;

движение по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсыздык будет перекрыто с 07:10 до 08:35;

движение по пр. Тауелсыздык от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынулы будет перекрыто с 07:20 до 08:00;

движение на участке дороги ул. Туркестан от ул. Сыганак до ул. Кунаева будет перекрыто с 06:35 до 08:45;

движение по ул. Кунаева от ул. Туркестан до пр. Туран будет перекрыто с 07:30 до 09:00;

движение по ул. Кунаева вокруг территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 07:35 до 09:05;

движение по ул. Достык от ул. Туран до ул. Акмешит будет перекрыто с 07:45 до 09:15;

движение по ул. Акмешит от ул. Достык до ул. Туркестан вокруг МВЦ "EXPO" будет перекрыто с 07:05 до 10:00.

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ "EXPO") на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел.

На официальном сайте забега говорится, что Astana Half Marathon 2024 – ежегодное беговое соревнование с дистанциями 21 км 97.5 м, 10 км и скандинавская ходьба. Забег будет проводиться уже в третий раз.