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"За руку не поймал": глава Минтранспорта рассказал об уличенных в коррупции подчиненных

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Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: официальный сайт Минтранспорта

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в ведомстве рассказал, сколько подчиненных при нем были уличены в коррупции, передает NUR.KZ.

Марат Карабаев напомнил, что занимает должность министра транспорта с сентября 2023 года.

"За больше чем полтора года за руку не поймал. Что касается конкретно уволенных лиц за период который, тот предыдущий период, за работу у нас был руководитель "КазАвтожол" в Павлодарской области, и бывший руководитель "КазАвтоЖол" - сейчас следственные мероприятия проводятся. В моей памяти двое", - сказал он.

По его словам, внутренний аудит проводит мероприятия, связанные с исключением коррупционных правонарушений.

"Мы выявляем те элементы, где присутствуют, имеют место быть коррупционные правонарушения. Исходя из этого делается соответствующий план, как их исключить. В 2022 году с Антикоррупционной службой вместе такой план составили, внешний анализ коррупционных рисков проводили, 28 пунктов было, из которых мы 23 исполнили, 5 не исполнили", - резюмировал Карабаев.

Сегодня на брифинге Марат Карабаев также высказался о петиции против утильсбора в Казахстане. Он признался, что не подписывал эту петицию.

Карабаев был назначен министром транспорта Республики Казахстан 2 сентября 2023 года. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Сообщалось, что он родился 4 июля 1987 года.

В 2008 году закончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт по специальности "Строительство зданий и сооружений", в 2010 году - университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашак" по специальности "Производственно-системная инженерия", в 2015 году - Таразский государственный университет им. Дулати по специальности "Экономика".

В феврале 2024 года по указу Касым-Жомарта Токаева Марат Карабаев был вновь назначен министром транспорта Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115786-za-ruku-ne-poymal-glava-mintransporta-rasskazal-ob-ulichennyh-v-korrupcii-podchinennyh/

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