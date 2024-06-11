Плохая видимость, гроза и дождь: в аэропорту Алматы предупредили о задержках рейсов

Представители Международного аэропорта Алматы предупредили о возможных задержках рейсов из-за неблагоприятной погоды в городе. Был задержан как минимум один рейс, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи со штормовым предупреждением с 14:40 до 19:00 прогнозируются неблагоприятные погодные условия: ветер 15 м/с, видимость 2500 м, гроза, дождь и пыльная низовая метель. Могут наблюдаться задержи вылетов и прилетов. Решение о взлете или посадке принимает экипаж авиакомпании", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы.

Между тем представители Air Astana сообщили, что самолет, прилетевший из Бангкока, не смог из-за погодных условий приземлиться с первого раза.

"Самолет, выполнявший рейс КС 932 Бангкок-Алматы, при посадке в аэропорту Алматы ушел на второй круг из-за грозы и сдвига ветра. Воздушное судно при втором заходе совершило посадку в штатном режиме", - говорится в сообщении представителя авиакомпании.

Сегодня в Алматы синоптики обещали дождь. Максимальная температура днем - до плюс 31 градуса, а ночью она опустится до 18 градусов. Скорость ветра - 8,1 м/с.

На сайте РГП "Казгидромет" говорится, что в южной столице завтра будет дождь с грозой. Температура днем - от +29 до +31 градуса. Скорость ветра - 3 м/c, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Напомним также, что 1 июня в аэропорту Алматы состоялось открытие нового терминала, который строился несколько лет. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса.

Перед открытием терминала его посетил президент Касым-Жомарт Токаев - главе государства продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.