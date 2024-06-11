Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Плохая видимость, гроза и дождь: в аэропорту Алматы предупредили о задержках рейсов

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Представители Международного аэропорта Алматы предупредили о возможных задержках рейсов из-за неблагоприятной погоды в городе. Был задержан как минимум один рейс, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи со штормовым предупреждением с 14:40 до 19:00 прогнозируются неблагоприятные погодные условия: ветер 15 м/с, видимость 2500 м, гроза, дождь и пыльная низовая метель. Могут наблюдаться задержи вылетов и прилетов. Решение о взлете или посадке принимает экипаж авиакомпании", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы.

Между тем представители Air Astana сообщили, что самолет, прилетевший из Бангкока, не смог из-за погодных условий приземлиться с первого раза.

"Самолет, выполнявший рейс КС 932 Бангкок-Алматы, при посадке в аэропорту Алматы ушел на второй круг из-за грозы и сдвига ветра. Воздушное судно при втором заходе совершило посадку в штатном режиме", - говорится в сообщении представителя авиакомпании.

Сегодня в Алматы синоптики обещали дождь. Максимальная температура днем - до плюс 31 градуса, а ночью она опустится до 18 градусов. Скорость ветра - 8,1 м/с.

На сайте РГП "Казгидромет" говорится, что в южной столице завтра будет дождь с грозой. Температура днем - от +29 до +31 градуса. Скорость ветра - 3 м/c, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Напомним также, что 1 июня в аэропорту Алматы состоялось открытие нового терминала, который строился несколько лет. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса.

Перед открытием терминала его посетил президент Касым-Жомарт Токаев - главе государства продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115720-plohaya-vidimost-groza-i-dozhd-v-aeroportu-almaty-predupredili-o-zaderzhkah-reysov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.