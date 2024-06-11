Продукты для школьников закупали по завышенным ценам в Ұлытау

Факты необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости в общеобразовательных организациях области Ұлытау пресечены АФМ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в агентстве, в результате принятых превентивных мер установлено, что в 12 дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров осуществлялся по завышенным ценам у ИП.

"Разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: сахар - 147% (750 тг/кг против 303 тг/кг); крупа гречневая - 150% (580 тг/кг против 232 тг/кг); кефир жирностью 2,5% - 135% (450 тг/л против 179 тг/л); хлеб - 274% (475 тг/шт против 85 тг/шт); куриное яйцо - 51% (65 тг/шт против 43 тг/шт)", - говорится в сообщении.

В результате заключены дополнительные соглашения с поставщиком, по итогам которых обеспечено снижение цен на 12 наименований: хлеб, мука, сахар, масло растительное, кефир, гречка, рис, морковь, лук, соль, яйцо и картофель.

Экономия при этом составила более 17 млн тенге, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в мае этого года в Астане выявлены факты завышения цен на социально значимые продовольственные товары, поставляемые в дошкольные организации. Ряд компаний, допустивших завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности.

А в апреле стало известно о том, что продукты по завышенным ценам поставляли в больницы Кызылординской области. В трех больницах Кызылординской области из цепочки поставок продуктов питания исключили непродуктивных посредников.

Также в апреле мы писали о том, что в министерстве торговли рассказали о выявленных случаях завышения цен на продукты в регионах Казахстана, пострадавших от паводков. За манипуляцию ценами на СЗПТ в период паводков в 10 регионах страны вынесено 46 административных постановлений, из них наложено 6 штрафов и выдано 40 предупреждений.