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Продукты по завышенным ценам поставляли в больницы Кызылординской области

Опубликовано:

Оперативная съемка АФМ
Больница в Кызылординской области. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В трех больницах Кызылординской области из цепочки поставок продуктов питания исключили непродуктивных посредников, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, этого удалось добиться в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ.

"Ранее закупка социально значимых продовольственных товаров производилась соцучреждениями по завышенным ценам, на это излишне расходовались бюджетные средства", - пояснили в ведомстве.

После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований социально значимых продовольственных товаров. В частности, были снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар.

"Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге", - отметили в АФМ.

В начале апреля стало известно, что при организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену. Проект закона "О государственных закупках" был одобрен на пленарном заседании мажилиса.

Также премьер-министр Олжас Бектенов поручил кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров. Он подчеркнул, что действующие сейчас процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2084885-produkty-po-zavyshennym-tsenam-postavlyali-v-bolnitsy-kyzylordinskoy-oblasti/

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