Продукты по завышенным ценам поставляли в больницы Кызылординской области
Опубликовано:
В трех больницах Кызылординской области из цепочки поставок продуктов питания исключили непродуктивных посредников, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, этого удалось добиться в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ.
"Ранее закупка социально значимых продовольственных товаров производилась соцучреждениями по завышенным ценам, на это излишне расходовались бюджетные средства", - пояснили в ведомстве.
После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований социально значимых продовольственных товаров. В частности, были снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар.
"Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге", - отметили в АФМ.
В начале апреля стало известно, что при организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену. Проект закона "О государственных закупках" был одобрен на пленарном заседании мажилиса.
Также премьер-министр Олжас Бектенов поручил кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров. Он подчеркнул, что действующие сейчас процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2084885-produkty-po-zavyshennym-tsenam-postavlyali-v-bolnitsy-kyzylordinskoy-oblasti/