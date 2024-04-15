Продукты по завышенным ценам поставляли в больницы Кызылординской области

В трех больницах Кызылординской области из цепочки поставок продуктов питания исключили непродуктивных посредников, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, этого удалось добиться в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ.

"Ранее закупка социально значимых продовольственных товаров производилась соцучреждениями по завышенным ценам, на это излишне расходовались бюджетные средства", - пояснили в ведомстве.

После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований социально значимых продовольственных товаров. В частности, были снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар.

"Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге", - отметили в АФМ.

В начале апреля стало известно, что при организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену. Проект закона "О государственных закупках" был одобрен на пленарном заседании мажилиса.

Также премьер-министр Олжас Бектенов поручил кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров. Он подчеркнул, что действующие сейчас процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок.