Обязаны ли казахстанцы ежемесячно платить за домофон

От 300 до 500 тенге ежемесячно платят казахстанцы за домофон. Цены зависят от обслуживающей компании и региона проживания, передает корреспондент NUR.KZ.

В Комитете по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК на запрос нашего корреспондента ответили, что домофонные системы, входящие в состав общего имущества объекта кондоминиума, являются имуществом объединения собственников имущества.

Приказом был утвержден перечень коммунальных услуг, в состав которых домофонные услуги не входят.

"Домофонные услуги не являются первоочередными услугами жизнеобеспечения многоквартирного жилого дома, без которых функционирование МЖД невозможно. Данный вид услуг предназначен для повышения уровня безопасности жителей МЖД, сохранности их имущества.

Пунктом 1 статьи 42-1 Закона предусмотрено, что собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума", - говорится в сообщении Комитета.

Председатель ОСИ осуществляет заключение договоров об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, и по их оплате, рассказали в Комитете.

Таким образом, предоставление домофонных услуг осуществляется на основании договоров с поставщиком услуг. То есть отказ от домофонных услуг возможен по желанию собственников квартир и может быть решен на их собрании в порядке, установленном законодательством РК в сфере жилищных отношений, говорится в сообщении.

Техническое обслуживание домофона включается в расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

"В случае необходимости (например, если жильцы по каким-либо причинам не удовлетворены работой домофонной компании) собственники квартир могут инициировать собрание по вопросам пересмотра договорных отношений.

По итогам собрания выносится протокол с решением выбора домофонной компании, либо пересмотра договорных отношений. Например, переход от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования", - говорится в ответе на запрос.

В таком случае ежемесячно платить за услуги домофона не придется. Но такое решение принимается только на собрании жильцов. Сам же абонент в одиночку отказаться от услуг компании или перейти от абонентской оплаты к разовой не сможет, говорит юрист Сергей Уткин.

"Гражданин не может отказаться, так как это общая собственность. А заключение сервисных договоров с каждым членом кондоминиума запрещено. Все, что касается общей собственности, мы поручаем, например, ОСИ.

ОСИ заключает договор с сервисной компанией на получение услуг и ОСИ может прекратить этот договор. Отказаться индивидуально нельзя. Это должно решать собрание жильцов, так как договор заключен всем кондоминиумом", - рассказывает юрист.

Но что, если абонент, не найдя поддержки среди других жильцов, решит просто перестать платить за ненужную для него услугу домофона?.

"Это отношения не между абонентом и домофонной компанией, а между ним и ОСИ. Если человек сам не выполняет обязанности по ежемесячной абонентской оплате - это проблемы ОСИ. Сервисная компания должна выставлять претензии ОСИ.

Но долг у абонента копится и никуда он не денется. Тем более срок исковой давности убрали по этим платежам. Будешь даже продавать квартиру, оно все вылезет, что долг висит и вынужден будешь заплатить или оно перейдет на нового собственника", - добавляет Сергей Уткин.

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