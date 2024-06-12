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"Платила за воздух": как алматинцы могут сэкономить, отказавшись от радиоточки

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Человек пересчитывает деньги в кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Некоторые алматинцы до сих пор ежемесячно платят за услуги радио. Хотя в их квартирах даже нет приемника и специальной розетки, передает корреспондент NUR.KZ.

Акбота семь лет назад переехала в Алматы и купила квартиру. Когда впервые ей пришел счет за радио, сильно удивилась – в Астане, где девушка жила ранее, такой строки расходов не было.

Но сумма выходила небольшая, а хлопот и без того было много, вспоминает Акбота. Потому она несколько лет платила за загадочную для нее услугу.

"Точную сумму не помню, но точно было меньше 200 тенге в месяц. Стало интересно, что это за радио, за которое я уже два года плачу. Соседка рассказала, что дом у нас старый и давным-давно было проводное радио.

Но пользоваться им я не смогу, так как нет специального приемника и розетки. Сказали, что в доме все просто написали заявление и отказались от радио. Получилось, что я несколько лет платила за воздух", – говорит Акбота.

Для отключения от радиоточки Акбота приехала в центр радиофикации Алматы.

"Много времени это не заняло. Очереди совсем не было, когда я приехала. Можно подумать, что сто с лишним тенге сейчас уже и не деньги. Но копейка рубль бережет, как говорится. За несколько лет, можно приличную сумму сэкономить", – подытожила алматинка.

Для отключения от радиоточки жителям города нужно приехать в центр радиофикации Алматы по адресу – улица Айтеке би, 91, чтобы написать заявление. При себе нужно иметь удостоверение личности и оплаченную квитанцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116305-platila-za-vozduh-kak-almatincy-mogut-sekonomit-otkazavshis-ot-radiotochki/

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