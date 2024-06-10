"Каждое четвертое дерево болеет": эксперт назвал плачевным состояние зеленого фонда Алматы

Алматинцы обеспокоены состоянием деревьев в южной столице. Некоторые жители считают, что зеленый фонд губит некая болезнь, передает корреспондент NUR.KZ.

На самом деле никакой эпидемии нет, говорит заместитель председателя ОО "KazEcoPatrol" Адиль Нурпеисов. Но ситуация с зеленым фондом Алматы действительно плачевная, заявляет эксперт. В городе немало сгнивших деревьев, пораженных вредителями или болезнями. Всему виной - отсутствие должного ухода за насаждениями.

"Каждое четвертое, может, каждое пятое дерево чем-то болеет. Соответственно, акимат должен этим заниматься - лечить деревья, а не пытаться просто вырубить. Надо уже нынешние деревья лечить, заниматься работой с ними.

Ведь это многолетние деревья, поэтому процент очистки воздуха и то, сколько пыли он "забирает", больше, чем те саженцы, которые будут высажены взамен вырубки", - сообщил Адиль Нурпеисов.

Многие деревья высажены под кронами старых насаждений. Последние впитывают больше минералов и воды, а их кроны не пропускают солнечные лучи. Процент приживаемости новых деревьев в таком случае невысок, говорит эксперт.

Страдают деревья и от соли, которую рассыпают по городу в гололед. Вещество, попадая в почву, очень вредит деревьям, отмечает эксперт.

Помимо этого, некоторые деревья завозят из других стран. Вместе с ними "приходят" в Алматы и болезни, которые заражают имеющиеся деревья. Также эксперт отмечает, что в Алматы в последнее время стало больше сухих деревьев и веток.

"Действительно, увеличилось количество сухих деревьев, так как нет соответствующего ухода. Естественно, нужно следить за фондом, проводить санитарную обрезку сухих веток, чтобы они не падали на автомобили и дома", - отмечает Адиль Нурпеисов.

В пресс-службе акимата Алматы в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ сообщили, что управлением экологии и окружающей среды города на постоянной основе совместно с экологами и научными сотрудниками Казахского национального аграрного исследовательского университета и Института ботаники и фитоинтродукции проводится мониторинг состояния деревьев.

"Вырубке подлежат аварийные деревья - больные, сухостойные, с опасным наклоном. После всеобщего заключения принимается решение о вырубке дерева во избежание несчастных случаев.

Список по вырубке деревьев формируется совместно с аппаратами акимов районов, а также по заявке жителей и общественников. Для подачи заявки можно обратиться непосредственно в акимат района, который выступает администратором программы по вырубке аварийных деревьев, санитарной обрезки", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

В акимате напомнили, что компенсационные посадки взамен вырубаемых деревьев должны предусматриваться в 10-кратном размере. Также в комментарии акимата говорится, что согласно реестру в 2022 году для решения вопроса более 84 тысяч аварийных деревьев была принята специальная программа по их поэтапной обрезке и замене на молодые саженцы в 2022-2026 годы.

"В 2022 году произведена работа по сносу 5 тыс. аварийных деревьев на землях общего пользования, а также произведена работа по компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев в количестве 50 тыс. саженцев лиственных пород. В 2023 году за счет сноса 17 тыс. аварийных деревьев проведены работы по компенсационной посадке 173 тыс. деревьев и кустарников", - сообщили в акимате города.

В 2024 году районными акиматами запланирована вырубка почти 17 тысяч аварийных деревьев и кустарников.

Напомним, в мае в Алматы столетний дуб упал на крышу жилого дома. В результате никто не пострадал, а жители дома рассказали о произошедшем. Позже ситуацию прокомментировали в акимате Алматы.

Также мы рассказывали о случае, когда дерево упало на авто патрульной полиции в Алматы.

Напомним, в середине марта также сообщалось, что из-за выпавшего снега дерево упало на припаркованные машины в Алматы.