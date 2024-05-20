"За спил просят 450 тысяч": столетний дуб упал на крышу дома в Алматы (фото, видео)

В Медеуском районе Алматы огромный дуб упал на крышу частного дома. Очевидцы сообщили об этом в редакцию NUR.KZ. По их словам, обошлось без пострадавших.

Огромный дуб рос во дворе частного дома по улице Бегалина. Как рассказали соседи, в воскресенье рано утром дуб наклонился и своими ветками зацепился за другое дерево.

Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Хозяин дома говорит: "Упадет - и упадет". Говорит, что денег нет, потому что за спилку дуба - 400-500 тысяч, некоторые даже 1,5 млн тенге просили. Это частники, потому что "Зеленстрой" рубит и пилит за территорией, а на частной территории хозяева за свой счет должны спиливать.

Моя жена звонила в МЧС, где сказали, что это на частной территории. Ночью прошел дождь… я так и думал: дождь пройдет, земля влагой напитается - и ветки более скользкие станут. И в результате сегодня в 03:30 дуб упал.

Жена услышала - испугалась. Она и так не спала почти всю ночь, потому что такое положение дел напрягало. Больше не звонили никуда", - говорит сосед Станислав Иванович.

Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, никто не пострадал - лишь испорчена крыша. По мнению Станислава Ивановича, удар "погасило" соседнее дерево. При этом дом камышитовый и довольно старый, так что дуб мог пробить его стены до пола, считает сосед.

Корреспонденту NUR.KZ удалось встретиться с жильцами дома. Одна из них, Юлия, тоже отметила, что дерево начало наклоняться еще в воскресенье утром и в течение дня крен продолжился. Под утро понедельника дуб повалился, а пострадавших удалось избежать потому, что семья перестала использовать комнату, которая находилась ближе всего к дереву.

Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Комнату мы вчера освободили, закрыли, никого туда не пускали. В МЧС звонили - они сказали, что не работают на территории частных домов. В акимате сообщили, что надо было раньше обращаться. Мы службу вызывали в течение нескольких лет, но они просили 450 тысяч тенге. Это недешевое удовольствие - дерево убрать. Стены дома может дальше повести под тяжестью - и дом рухнет", - говорит Юлия.

Комната, на которую упал дуб. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, дерево сломало балку. Какой ущерб нанесен дому в целом, пока сказать сложно.

"Испугались мы несильно, потому что готовы были. Как ветки падали, мы выбегали на улицу. В 03:30 начало хрустеть, пыль такая стояла - думали, все рухнет. И когда пыль осела, стало видно, что дом стоит. Зашли - стали оценивать, что и как дома", - заключила Юлия.

Комната, на которую упал дуб. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат города и Департамент по ЧС Алматы.

"После запроса NUR.KZ оповещены сотрудники службы "109" и акимата для принятия решения по устранению данного происшествия. На линию «112» официальных обращений от жителей, проживающих по данному адрес не поступало", - сообщили в ДЧС Алматы.

Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков