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Дерево упало на авто патрульной полиции в Алматы (видео)

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Дерево, упавшее на патрульное авто
Дерево, упавшее на патрульное авто. Фото: instagram.com/100baksoff

В Алматы сегодня утром на автомобиль патрульной полиции упало дерево – кадры с места происшествия появились в Сети. В ДП сообщили, что сотрудники не пострадали, передает NUR.KZ.

Кадры с места происшествия появились сразу в нескольких пабликах, в том числе в Instagram-сообществе 100baksoff.

На видео заметно, что дерево переломилось почти у самого основания и завалилось на бок. Ствол дерева упал на машину патрульной полиции. Заметно, что у авто разбито лобовое стекло и вмята крыша.

По данным авторов публикации, инцидент произошел на улице Нусупбекова в Алматы.

"Из-за обильных осадков в течение недели корни многих деревьев ослабли или даже загнили, что привело к падению одного из них на припаркованные автомобили, включая служебный автомобиль участкового полиции", – говорится в сообщении.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"Данное происшествие имело место 7 мая в 11:15 в Медеуском районе Алматы. Участковые инспекторы, находившиеся в служебном автомобиле, не пострадали", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в середине марта также сообщалось, что из-за выпавшего снега дерево упало на припаркованные машины в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097407-derevo-upalo-na-patrulnuyu-mashinu-v-almaty-video/

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