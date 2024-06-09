Жару до 35 градусов и дожди обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 9 июня - в двух мегаполисах обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 16,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 21 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.