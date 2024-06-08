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Жара до 43 градусов, гроза и опасность пожаров: жителей Казахстана предупредили синоптики

Опубликовано:

Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 9 июня, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз, сильного ветра и жары, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Астане 9 июня днем ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Ночью на западе, а днем – на западе, севере и востоке области Ұлытау ожидается гроза. На западе, севере и в центре области порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. При этом днем по области ожидается сильная жара до 35-38 градусов. На западе, юге и в центре региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Карагандинской области также ожидается гроза. На западе области порывы ветра до 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и севере Акмолинской области, вероятно, пройдет сильный дождь. Ночью на западе и севере ожидается гроза, днем – на западе, севере, юге области также возможны гроза, град, шквал. Скорость ветра на западе, севере и востоке региона будет достигать 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области прогнозируется гроза. Днем на горных перевалах порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области пройдет сильный дождь, град. Ночью на севере, а днем – на западе, севере и юге региона ожидается гроза, на севере области – туман. При грозе порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем – на западе, севере и юге области Абай также прогнозируется гроз с порывами ветра до 15-20 м/с. Однако днем на юге региона ожидается сильная жара до 35 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области, на севере и в центре, – ветер до 15-20 м/с. В целом же днем по региону ожидается сильная жара до 40-43 градусов. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер в горных районах области – до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Атырауской области прогнозируется гроза. Днем по области ожидается сильная жара до 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность, юге – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области вероятна гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. На юго-востоке и юге региона сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается туман. Ночью на севере – порывы ветра до 15-20 м/с. При этом по области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Костанайской области пройдет сильный дождь. Ночью на западе и севере – гроза, днем на севере, западе и востоке – гроза и град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области также прогнозируется гроза, днем на западе и юге – град, шквал. На севере и западе скорость ветра – до 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114379-zhara-do-43-gradusov-groza-i-opasnost-pozharov-zhiteley-kazahstana-predupredili-sinoptiki/

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