Два участка транспортной развязки М1 полностью перекроют в Астане
Опубликовано:
В Астане сегодня вечером перекроют два съезда транспортной развязки М1 для проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке М1 (Сарайшык – Мангилик Ел) на участках:
- правый съезд с улицы Сарайшык на проспект Мангилик Ел;
- правый съезд с проспекта Мангилик Ел на улицу Сарайшык.
"В этой связи с 18:00 8 июня до 06:00 10 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – предупредили в ведомстве.
Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.
Также напомним, вчера стало известно, что в Астане почти на месяц перекроют часть проспекта Бауыржана Момышулы.
Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.
Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114331-dva-uchastka-transportnoy-razvyazki-m1-polnostyu-perekroyut-v-astane/