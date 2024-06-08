Два участка транспортной развязки М1 полностью перекроют в Астане

В Астане сегодня вечером перекроют два съезда транспортной развязки М1 для проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке М1 (Сарайшык – Мангилик Ел) на участках:

правый съезд с улицы Сарайшык на проспект Мангилик Ел;

правый съезд с проспекта Мангилик Ел на улицу Сарайшык.

"В этой связи с 18:00 8 июня до 06:00 10 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – предупредили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

Также напомним, вчера стало известно, что в Астане почти на месяц перекроют часть проспекта Бауыржана Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.