Дожди, 30-градусная жара и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг
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Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112951-dozhdi-30-gradusnaya-zhara-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/