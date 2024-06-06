Дожди, 30-градусная жара и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.