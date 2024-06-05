Грозы и жара до 40 градусов ожидаются в Казахстане

На 6 июня объявлено штормовое предупреждение в ряде областей страны. Жителей одних регионов предупредили о надвигающихся грозах, а других - о сильной жаре, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 6 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидается шквал, град. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара 37 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе области Абай ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, севере Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, юго-западный днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный в горных районах порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 18 м/с.