Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Участок развязки в Астане закроют до 1 июля

Опубликовано:

Знак "Дорожные работы"
Знак "Дорожные работы". Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей и гостей Астаны предупредили об ограничениях движения на развязке М1 - там начат ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

В ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке М1 на участке от улицы Туркестан до моста Аркар.

По этой причине с 6 июня по 1 июля текущего года данный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон, в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - призвали власти города.

Отметим, что ранее жителей и гостей Астаны предупредили о перекрытиях дорог - движение по мосту Караоткель ограничат до 1 июля.

А еще с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В связи с этим вышеуказанный участок будет полностью перекрыт несколько дней.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112849-uchastok-razvyazki-v-astane-zakroyut-do-1-iyulya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.