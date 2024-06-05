Участок развязки в Астане закроют до 1 июля

Жителей и гостей Астаны предупредили об ограничениях движения на развязке М1 - там начат ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

В ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке М1 на участке от улицы Туркестан до моста Аркар.

По этой причине с 6 июня по 1 июля текущего года данный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон, в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - призвали власти города.

Отметим, что ранее жителей и гостей Астаны предупредили о перекрытиях дорог - движение по мосту Караоткель ограничат до 1 июля.

А еще с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В связи с этим вышеуказанный участок будет полностью перекрыт несколько дней.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.