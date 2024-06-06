"Может, спутники Маска": алматинцев напугали парящие в небе огоньки (видео)

Очевидец из Алматы заснял в небе объект, пролетавший над городом в ночное время суток. Автор публикации предположил, что это могут быть спутники, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик, снятый очевидцем, появился в Telegram-канале Kris_p_Almaty. На нем запечатлен объект в небе, напоминающий самолет, предположительно, над Алматы. Сам автор ролика предположил, что это спутники Starlink Илона Маска.

"Я вышел на балкон 10 этажа, (...) в 00:03 над Алматы пролетели непонятные объекты, может, спутники Маска", - говорится в описании.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП).

Добавим, в апреле жители Атырау в соцсетях поделились фотографиями, на которых запечатлен необычный светящийся спиралевидный след в небе. Явление наблюдали и жители соседних регионов России. Выяснилось, след возник из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

В январе прошлого года в селе Актогай Павлодарской области жители засняли удивительное оптическое явление - морозные столбы, которые возникают при повышенной влажности в атмосфере.

В марте того же года в небе были замечены два светящихся объекта. Явление оказалось соединением планет Венеры и Юпитера.