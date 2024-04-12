Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Необычное свечение в небе напугало жителей Атырау (фото)

Опубликовано:

След от запуска ракеты
След от запуска ракеты. Фото: instagram.com/atyrauoil.official

Жители Атырау делятся фотографиями, на которых запечатлен необычный светящийся спиралевидный след в небе. Выяснилось, что это след от ракеты, передает NUR.KZ.

Кадры опубликованы в Isntagram-пабликах, посвященных Атырау.

"Это дух Гагарина", "Небо разорвалось, видимо", "Это предупреждение от бога", "Конец света наступает", - пишут комментаторы.

Это явление наблюдали и жители соседних регионов России - об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как оказалось, след возник из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ. Комментарий появился в Telegram-канале ведомства.

"Боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - заявили в Минобороны РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084063-neobychnoe-svechenie-v-nebe-napugalo-zhiteley-atyrau-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.