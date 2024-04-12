Необычное свечение в небе напугало жителей Атырау (фото)

Жители Атырау делятся фотографиями, на которых запечатлен необычный светящийся спиралевидный след в небе. Выяснилось, что это след от ракеты, передает NUR.KZ.

Кадры опубликованы в Isntagram-пабликах, посвященных Атырау.

"Это дух Гагарина", "Небо разорвалось, видимо", "Это предупреждение от бога", "Конец света наступает", - пишут комментаторы.

Это явление наблюдали и жители соседних регионов России - об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как оказалось, след возник из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ. Комментарий появился в Telegram-канале ведомства.

"Боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - заявили в Минобороны РФ.