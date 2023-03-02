Загадочные светящиеся шары в небе заметили в Казахстане, Кыргызстане и России

Светящиеся шары в небе над Атырау. Фото: instagram.com/atyrauoil.news

Два светящихся шара были замечены жителями Центральной Азии и России в ночь на 2 марта. Очевидцы поделились снимками и видео загадочных объектов в социальных сетях.

Светящиеся объекты были замечены в Казахстане. Видео с ними было опубликовано в Instagram-паблике Atyrauoil.news. В комментариях пользователи пишут, что объекты появились в небе над Атырауской областью и Алматы.

Таинственные объекты появились и в небе над соседним Кыргызстаном. Светящиеся шары были запечатлены в Бишкеке и опубликованы на странице в Instagram Kanzler.kg.

Как пишет "Фонтанка", яркие объекты появились в небе над Санкт-Петербургом. Завораживающее видео было опубликовано в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Издание отмечает, что небесное явление является соединением планет Венеры и Юпитера.

По данным Live Science, Юпитер – самая большая планета Солнечной системы приблизился к Венере (один из самых ярких объектов на земном небе) настолько, что расстояние между ними составляет приблизительно ширину одной полной Луны. Приближались они друг к другу в течение нескольких недель. На самом деле две планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. При этом соединение Венеры и Юпитера можно наблюдать минимум раз в год.

Сближение двух планет также заметили жители Крыма, Белгорода, Воронежа, Севастополя, острова Сахалин и других городов и стран.

В январе в Астане местные жители стали свидетелями необычного оптического явления – гало. Такое явление родственно знакомой всем радуге.

А в селе Актогай Павлодарской области жители засняли удивительное оптическое явление – морозные столбы, которое возникает при повышенной влажности в атмосфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011428-zagadochnye-svetyaschiesya-shary-v-nebe-zametili-v-kazahstane-kyrgyzstane-i-rossii-video/