Заявление акима Костаная вызвало панику среди торговцев рынка "Салтанат"

В Костанай планируют построить дорогу на участке, где сейчас расположен рынок "Салтанат". Продавцы рынка из-за этого боятся остаться без работы, передает Alau.kz.

Как пишет издание, часть улицы Шевченко в Костанае находится в частной собственности. На этой территории расположен рынок "Салтанат". Однако на недавнем совещании аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что уже в следующем году этот участок вновь станет дорогой, а бизнесмены должны до марта 2025 года найти себе новые места для торговли.

Индивидуальные предприниматели, которые работают на рынке, сейчас пребывают в панике. Некоторые из них взяли кредиты на обустройство бутиков, теперь же они рискуют остаться без всего.

"Мы, 320 человек, налогоплательщиков, остаемся на улице, так как мы не можем за 10 месяцев найти 320 рабочих мест, потому что это нереально в нашем городе, так как у нас рынков практически нет. Если аким нам предлагает уехать за город, куда-то встать, то есть таких предложений мы не слышали, и мы не знаем даже нашу дальнейшую судьбу.

То есть сейчас, по факту, как нам сказал наш директор, ищите себе места сами, но это 320 человек, ни в какие торговые центры все не поместимся", — рассказала одна из предпринимательниц Ирина Кудряшова.

По словам торговцев, рынок "Салтанат" работает на все 100%. Причем торгуют здесь без больших наценок, отмечают они, потому что к ним едут закупаться в основном сельские жители. Куда идти торговать дальше, люди не знают.

"Да, я не спорю, акимат или кто еще там хочет расширить дороги, но я хочу подчеркнуть, что от дорог никаких платежей налогов не будет, нежели от нас, ИП. Мы делаем отчисления для государства. Хорошо, мы соглашаемся, что нас, возможно, переведут, но пусть предоставят условия торговли тогда",- возмущена еще одна предпринимательница Хамит Мапа.

Как пишет издание, аким Костаная ранее сообщал, что судьбу рынка "Салтанат" будут решать с его владельцем. Ему предложат другой участок для размещения торговой площадки или заплатят компенсацию с изъятием земли в пользу государства.

"Переговорили, понимание в целом есть, то, что мы там будем дорогу открывать. Теперь по предпринимателям. Они говорит что они собираются прийти в акимат. Не надо приходить, работают до следующего марта. Со следующего года там будет тротуар и дорог. Самое главное, будем открывать проезжую часть. Там не будет никаких вариантов, поэтому ходить, я думаю, будет бесполезно",- обозначил аким Костаная Марат Жундубаев.

При этом бизнесмены просят акимат Костаная дать им больше времени, и не убирать рынок до 2026 года.