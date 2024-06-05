"Угрожают нас выкинуть": скандал разгорелся на барахолке в Алматы (видео)

Скандал разгорелся на алматинской барахолке - торговцы рынка не согласны с действиями нового руководства и заявляют, что являются совладельцами здания, передает сайт телеканала КТК.

Продавцы крупнейшего вещевого базара Алматы отказались платить аренду, в ответ руководство рынка опечатало бутики и отключило электричество. Это вызвало бурное негодование среди предпринимателей.

"Так как мы не подписали договор аренды, оплатили суммы за аренду – июнь месяц, поэтому нам опечатали. Было 115 тысяч. Стало 124 800. Здесь здание полностью построено с нуля за счет наших средств, за счет средств предпринимателей. Все время нам угрожают, что нас выкинут, что мы здесь никто, хотя здание строилось за счет наших средств – средств предпринимателей", - рассказала Марина Турдиева.

Предприниматели называют себя не арендаторами, а полноправными владельцами бутиков. Бизнесмены заявляют: 10 лет назад они принимали долевое участие в строительстве здания. И передали деньги старому хозяину рынка. Взамен получили так называемые клубные карты собственников торговых точек. Правда, договор заключить не успели.

"Почему мы вложили именно в это здание деньги? Потому что оно было самое первое и единственное здание, которое стоит на монолите. Крепкое. В течение многих лет Овсянников нам обещал. Говорил, что не может ввести в эксплуатацию здание, поэтому все спокойно радовались, работали и получили на руки карты клубные. Мы думали, это имеет юридическую силу. На тот момент мы не были юридически подкованными. Мы не знали, что нам нужно было подписать договор долевого строительства", - рассказала Шахризада Палтушева.

Маргарита Зубкова открыла бутик по продаже одежды девять лет назад. Она рассказывает, что взяла кредит и передала хозяину рынка во время строительства здания 135 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу в пересчете на тенге это 60 миллионов.

Маргарита получила клубную карту собственника, и все эти годы оплачивала эксплуатационные расходы. Теперь с появлением нового руководства женщина боится, что может лишиться единственного дохода.

"По клубной карте написано, что я – собственник этого бутика. Я просто боюсь, что они вообще могут этот бутик перепродать кому-то другому и отобрать у меня его. У меня ипотека. Я брала этот бутик тоже в кредит. У меня есть и дети, и внуки. У меня единственный доход – вот это мое место торговое", - сетует Зубкова.

В администрации рынка объясняют: сейчас в торговом центре работают 128 отделов. Но у предпринимателей нет подтверждающих документов о том, что каждый из них является совладельцем.

"Были судебные тяжбы с первичным собственником между группой предпринимателей касательно этого предмета, то есть суд не нашел подтверждений их слов, отказал им в иске. Все эти утверждения голословные, ничем не подтверждаются.

То есть они ссылаются на некого господина Овсянникова, с которым мы не знакомы. Якобы он завладел их денежными средствами обманным путем. Якобы он построил обманным путем вот это здание. Якобы он обещал какие-то площади передать в собственность. Опять же, это все на словах, ничем не подтверждено", - заявил начальник юридического отдела ТОО Divi Кайсар Жамулдин.

Долгие переговоры сегодня так ни к чему и не привели. В администрации рынка настаивают на своем: предлагают частникам заключить договор аренды. Недовольные продавцы не согласились с условиями и разошлись пока еще по своим рабочим местам.

Источник: КТК