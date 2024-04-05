"Никому не платим": скандал разгорелся между торговцами на барахолке в Алматы (видео)

Скандал разгорелся на барахолке в Алматы - продавцы рынка выступили против стихийной торговли. В акимате прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, стихийный рынок рядом с торговым комплексом "Алатау" появился еще в 2016 году. С тех пор на стоянке не хватает мест для авто. Часть территории заняли палатки. Возле них постоянно находят мусор, а иногда встречается даже живность, жалуются бизнесмены.

Торговцы, арендующие места в самом рынке, такому соседству крайне не рады.

"Антисанитария, крысы! У нас какое-то время здесь тараканы были, мы прямо боролись с ними. Откуда все это идет? Конечно, отсюда! И потом, стихийный рынок – насколько это законно?" - вопрошает продавец Калия Кайсарова.

Стихийщики составили серьезную конкуренцию арендаторам бутиков. Батима Серикова торгует на крытом рынке "Алатау" 25 лет. Продает бытовую утварь, сувениры и канцтовары.

Женщина заметила: покупателей было больше, пока не появился базар на улице. Теперь многие клиенты попросту не доходят до здания.

"Элементарно, если выйти из автобуса, просто общий вид торгового дома – его не видно. Там видно только железные страшные эти столы, ящики, не пойми что. И люди, естественно, в первую очередь подходят, берут там все. Потому что считают, что там дешевле, а у нас дороже. Хотя у нас намного дешевле. У нас есть ИП, мы все полностью проплачиваем по закону", - возмущена Батима Серикова.

Отмечается, что торговый центр "Алатау" относится к знаменитой барахолке. Раньше тут торговали из контейнеров. В 2016-м провели модернизацию, построили крытый рынок. Тогда бизнесмены разделились на два лагеря: одни трудятся в помещении, другие – на улице.

Торговцы стихийного базара работают под шатрами на парковке рядом с крытым рынком. Многие стоят на тротуаре в двух метрах от дороги и продают овощи, фрукты, одежду, канцтовары и разные вещи для быта. Решить проблему с палатками не могут уже восемь лет, говорят предприниматели.

Аналогичная картина в надземных и подземных переходах. Прилавки стоят даже на лестницах. Пешеходам приходится шагать по узким проходам. От ассортимента товаров разбегаются глаза, но чеки не дают.

Уличные торговцы в разговоре с журналистами обмолвились, что налоги они не платят и что за и за места деньги никто у них не собирает.

"Никому не платим. Никому! Торговать внутри не сможем. У нас нет денег, чтобы оплачивать аренду", - рассказала Алмагуль Курманбаева.

Стихийная торговля спокойно процветала бы и дальше, но ею заинтересовался общественный контроль. Основанием стала жалоба посетительницы. Специалисты провели проверку. На уличном базаре выявили нарушения. И не только санитарные.

"Почему мы не видим разметок, почему разбитые дороги, почему нерабочий туалет? Шлагбаум работает всего один. В случае ЧС, например, люди даже не смогут выехать. К нам обратилась жительница города Алматы, в общественный контроль, с жалобой на отравление жареным пирожком и хот-догом, которые она приобрела на территории, как мы думали, рынка "Алатау", - рассказала руководитель общественного контроля и мониторинга Саида Таукелева.

В администрации пояснили, территория парковки к рынку "Алатау" не относится. За нее отвечает компания, которая подчиняется акимату.

"Мы не владеем, не пользуемся и не распоряжаемся платной парковочной территорией. Их организацией является ТОО Alan Parking. За качество реализуемых ими товаров администрация рынка не несет ответственности", - отметила директор по правовым вопросам торгового центра "Алатау" Гаухар Жамаубаева.

По закону стихийный базар должны демонтировать. Но, когда это произойдет, неизвестно. Сейчас продавцов не могут даже оштрафовать.

"Стихийные торговые точки подлежат демонтажу. Однако в настоящее время наложение штрафа по указанной административной статье приостановлено органами прокуратуры до утверждения "Правил установки нестационарных объектов торговли на территории города Алматы и в пригородной зоне", в связи с чем у сотрудников полиции отсутствует возможность составления административного протокола за незаконную торговлю", - прокомментировали ситуацию в акимате Алматы.

В акимате разработали проект постановления, в котором определили 142 места для размещения торговых палаток. Документ находится на рассмотрении.

Источник: КТК

Напомним, ранее сразу несколько скандалов разгорелось вокруг рынка "Алтын орда".

Так, в ноябре больше 50 торговцев рынка заявили о систематических поборах и избиениях со стороны сотрудника рынка. Они написали коллективное заявление в полицию. В администрации рынка заявили, что буйного сотрудника, на которого жаловались торговцы, уволили после проведения служебного расследования. После его задержали правоохранители.

В декабре продавцы рынка заявили, что вложили более 1,5 млрд тенге в строительство нового павильона, но до сих пор ничего не получили. Деньги людям так и не вернули, а полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".