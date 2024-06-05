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Жару до 43 градусов в ближайшие дни прогнозируют в Казахстане

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Цветы на фоне арок Атакента в Алматы летом
Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 6 по 8 июня. На юге страны прогнозируется сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В указанный период погода на большей части Казахстана будет неустойчивой - во многих регионах пройдут дожди: 7-8 июня на севере, 7 июня в центре, 8 июня на востоке страны сильные дожди с грозами и порывистым ветром, а на севере, западе, в центре и на востоке с выпадением града.

Сильная жара прогнозируется днем на юге страны до +35...+43 градусов, на юго-востоке до +35...+40 градусов.

На западе страны 6-7 июня днем +30...+38 градусов, с 8 июня понижение до +25...+30 градусов. На севере, северо-западе, в центре республики днем небольшое понижение от +22...+30 до +20...+25 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в июне средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны.

Количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112621-zharu-do-43-gradusov-v-blizhayshie-dni-prognoziruyut-v-kazahstane/

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