Жара до 30 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 июня - осадков ни в одном из мегаполисов не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 6,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.