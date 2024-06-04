Дождь и жара до 29 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 4 июня - осадки ожидаются лишь в одном городе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,1 м/с.