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Стипендию для обучающихся колледжей поднимут на 50% в Казахстане

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Монеты тенге на фоне доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С сентября 2024 года стипендия обучающихся колледжей Казахстана увеличится на 50%. Об этом сообщили представители Минпросвещения, передает NUR.KZ.

Как отметил главный эксперт Департамента технического и профессионального образования Минпросвещения Дархан Сатанов, в сентябре 2023 года размер стипендии для 250 тыс. студентов колледжей, обучающихся по госзаказу, увеличился на 50%.

"С сентября текущего года планируется увеличение стипендий студентов колледжей еще на 50%", – заявил он.

Сейчас, по словам эксперта, студенты, обучающиеся по специальностям среднего звена, получают 31 422 тенге в месяц. В сентябре их стипендия увеличится до 41 896 тенге.

"Стипендия студентов, обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге", – добавил Сатанов.

Напомним, в начале текущего учебного года в Минпросвещения сообщали, что для стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий: с 1 сентября 2023 года – на 50%, с доведением в 2024 году до 100%.

"Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тысячи мест", – сообщили представители ведомства.

При этом в правительстве отмечали, что если ранее за счет бюджета обучались 95 тысяч студентов колледжей, то в 2023 году их число выросло до 133 тысяч.

Экс-премьер Алихан Смаилов подчеркивал, что в Казахстане далее продолжат увеличивать госзаказ. К 2025 году планируется увеличить объем госзаказа до 155 тыс. мест.

Также к этому времени, по словам министра просвещения Гани Бейсембаева, планируется на 100% охватить бесплатным обучением в колледжах тех студентов, которые будут обучаться по востребованным в стране профессиям.

Также стипендии с сентября 2023 года были повышены и для студентов вузов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061761-stipendiyu-dlya-obuchayuschihsya-kolledzhey-podnimut-na-50-v-kazahstane/

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