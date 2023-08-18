Стипендии повысят в Казахстане с 1 сентября

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий:

студентам бакалавриата – на 20%;

обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%;

студентам ТиПО – на 50%.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Так, постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") – 217 500 тенге ;

; врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге;

магистрантам – 97 024 тенге;

интернам – 75 890 тенге;

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение" – 41 898 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

Вместе с тем, в рамках реализации послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

Добавим, что согласно казахстанским правилам назначения и выплаты и государственных стипендий, стипендия на первый академический период назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) по государственному образовательному заказу, с 1 сентября или 1 января до завершения первого академического периода и каникул включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период и каникулы.

В последующих академических периодах государственная стипендия назначается студентам, магистрантам по результатам промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) за предшествующий академический период, если их результаты соответствуют оценкам "отлично", "хорошо".

Также ранее мы писали, что повышенную государственную стипендию получают:

инвалиды по зрению и по слуху;

дети-сироты;

дети без попечения родителей и находящиеся под опекой;

студенты и магистранты, сдавшие сессию на "отлично".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032958-kazahstanskim-studentam-povysyat-stipendii-s-1-sentyabrya/