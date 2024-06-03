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Грозы и град сменятся 40-градусной жарой в Казахстане

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Бумажный кораблик
Бумажный кораблик. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие три дня - с 4 по 6 июня. Грозы и дожди сменятся жаркой погодой, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают синоптики, в предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов. Из-за этого на большей части страны ожидаются дожди с грозами, а на северо-западе и севере - выпадение града и порывистый ветер.

Однако постепенно осадки сменятся жарой. Так, в ближайшие дни почти по всей стране ожидается потепление:

  • на западе - до +30...+39 °С;
  • на северо-западе - до +25...+35 °С;
  • на севере - до +23...+30 °С;
  • в центре, на востоке страны - до +25...+33 °С;
  • на юге - до +35...+40 °С;
  • на юго-востоке - до +28...+35 °С.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
  • уделять особое внимание детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111232-grozy-i-grad-smenyatsya-zharoy-do-39-gradusov-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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