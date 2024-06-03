Грозы и град сменятся 40-градусной жарой в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие три дня - с 4 по 6 июня. Грозы и дожди сменятся жаркой погодой, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают синоптики, в предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов. Из-за этого на большей части страны ожидаются дожди с грозами, а на северо-западе и севере - выпадение града и порывистый ветер.

Однако постепенно осадки сменятся жарой. Так, в ближайшие дни почти по всей стране ожидается потепление:

на западе - до +30...+39 °С;

на северо-западе - до +25...+35 °С;

на севере - до +23...+30 °С;

в центре, на востоке страны - до +25...+33 °С;

на юге - до +35...+40 °С;

на юго-востоке - до +28...+35 °С.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также: