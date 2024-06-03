Грозы и град сменятся 40-градусной жарой в Казахстане
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Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие три дня - с 4 по 6 июня. Грозы и дожди сменятся жаркой погодой, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.
Как сообщают синоптики, в предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов. Из-за этого на большей части страны ожидаются дожди с грозами, а на северо-западе и севере - выпадение града и порывистый ветер.
Однако постепенно осадки сменятся жарой. Так, в ближайшие дни почти по всей стране ожидается потепление:
- на западе - до +30...+39 °С;
- на северо-западе - до +25...+35 °С;
- на севере - до +23...+30 °С;
- в центре, на востоке страны - до +25...+33 °С;
- на юге - до +35...+40 °С;
- на юго-востоке - до +28...+35 °С.
Как не пострадать при жаре
Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:
- для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);
- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
- во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- уделять особое внимание детям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111232-grozy-i-grad-smenyatsya-zharoy-do-39-gradusov-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/