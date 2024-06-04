"Не выпускали из самолета": в Минтрансе рассмотрят заявление одного из пассажиров злосчастного рейса

Инцидент на борту самолета Air Astana получил продолжение. Один из пассажиров обратился с жалобой, которая передана в Министерство транспорта РК, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию на транспорте.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности инцидента в самолете Air Astana.

Ранее видео с инцидентом на борту самолета опубликовал общественник и экс-депутат Танирберген Бердонгаров на своей странице в Facebook. По его словам, 2 июня из Астаны в Алматы должен был вылететь борт FlyArystan, однако вылет задержали на час. В итоге судно заменили на борт авиакомпании Air Astana.

Общественник заявил, что люди оказались заперты в закрытом пространстве. По прибытии в Алматы, по словам очевидцев, пассажиры долго не могли выйти из самолета, так как якобы не хватало автобусов, а в салоне якобы отключилась подача воздуха.

Позже в Air Astana рассказали свою версию происходящего. По сообщению авиакомпании, по правилам безопасности, двери открывать до приезда трапа запрещено во избежание падения. Однако один из пассажиров, несмотря на предупреждения, сбросил защитную крышку и поднял рычаг двери.

Вот что по этому поводу сообщили в полиции.

"Сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы по акту авиакомпании снят с рейса местный житель, который не подчинился требованиям экипажа и самостоятельно открыл аварийную дверь на борту самолета.

В отношении правонарушителя составлены два административных материала за нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство", - отметили в полиции.

Материал по мелкому хулиганству направлен в межрайонный суд по административным правонарушениям.

"Вместе с тем данный гражданин написал заявление, что сотрудники авиакомпании длительное время не выпускали пассажиров с самолета до прибытия трапа. Мужчина посчитал, что это привело к ухудшению состояния многих пассажиров. Материал по заявлению пассажира направлен в министерство транспорта для принятия процессуального решения", - добавили в полиции.

Ранее в Air Astana назвали причину задержки рейса. По данным авиакомпании, задержка была связана с очередностью обслуживания рейсов, прибывающих в аэропорт. Во время ожидания пилоты и бортпроводники проинформировали пассажиров о задержке трапа, а также раздали всю имеющуюся воду на борту самолета.

Ранее сообщалось, что в середине мая были озвучены итоги расследования в отношении компании Air Astana.

"Крупное расследование в отношении компании Air Astana мы завершили в прошлом году в преддверии IPO компании… компания необоснованно меняла топливный сбор, это приводило к росту цен на билеты — на 6%. Данный факт был признан, суд вынес соответствующее решение, штраф был выплачен. На данный момент мы завершили эту работу", — сообщил тогда глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров.

В апреле этого года стало известно, что в отношении пилота Air Astana, задержанного в состоянии наркотического опьянения, возбудили уголовное дело.