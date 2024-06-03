Жара до 36 градусов ждет шымкентцев на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - жителей третьего мегаполиса ждет жаркая неделя без дождей. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 июня в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

4 июня ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 6,2 м/с.

5 июня осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 32 градусов, а ночью – опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

6 июня в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 25 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 32 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

7 июня будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

8 июня осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,1 м/с.

9 июня также прогнозируют ясную погоду. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 36 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.