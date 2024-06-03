Один из перекрестков Астаны полностью перекроют для транспорта на день

Движение для транспорта на пересечении проспекта и улицы в Астане полностью перекроют с 3 по 4 июня. На участке будет идти средний ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Движение на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор будет полностью перекрыто из-за среднего ремонта дорожного полотна в Астане с 3 по 4 июня, сообщается на официальном сайте акимата.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Пересечение Кабанбай батыра и Орынбор. Скриншот: 2gis.kz

Напомним, в Астане с 1 июня запустили первый кольцевой маршрут, который охватил основные транспортно-пересадочные хабы столицы.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Еще синоптики рассказали о погоде в Астане на неделю. Сообщается, что на протяжении последующих семи дней в столице почти всегда будет идти дождь.