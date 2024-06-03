Аким Павлодарской области съездил в село, где автобус провалился под землю
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Аким Павлодарской области Асаин Байханов ознакомился с работами по благоустройству во время рабочего выезда в село Майкаин, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в этом году в Майкаине отремонтируют 9,4 км внутрипоселковых дорог на 20 улицах.
Также в селе впервые выполнят благоустройство 6 дворов многоэтажных жилых домов. Там сделают асфальтирование территории с устройством тротуаров, проведут освещение, установят детские игровые площадки и уличные тренажеры.
Дополнительно в Майкаине появится общая детская игровая и спортивная площадка на площади 600 квадратных метров, где расположат зону для игр детей младшего возраста, а также тренажеры и турники для подростков.
Асаин Байханов поручил руководству района выполнить все работы в срок.
Напомним, 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
Позже появилась информация, что на месте происшествия обнаружили тела двух спасателей. Тела третьего спасателя и водителя так и не нашли. Поиски приостановили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111439-akim-pavlodarskoy-oblasti-sezdil-v-selo-gde-avtobus-provalilsya-pod-zemlyu/