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Аким Павлодарской области съездил в село, где автобус провалился под землю

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Асаин Байханов проверил благоустройство в Майкаине
Асаин Байханов в Майкаине. Фото: gov.kz

Аким Павлодарской области Асаин Байханов ознакомился с работами по благоустройству во время рабочего выезда в село Майкаин, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в этом году в Майкаине отремонтируют 9,4 км внутрипоселковых дорог на 20 улицах.

Также в селе впервые выполнят благоустройство 6 дворов многоэтажных жилых домов. Там сделают асфальтирование территории с устройством тротуаров, проведут освещение, установят детские игровые площадки и уличные тренажеры.

Ремонт дороги в Майкаине
Ремонт дороги. Фото: gov.kz

Дополнительно в Майкаине появится общая детская игровая и спортивная площадка на площади 600 квадратных метров, где расположат зону для игр детей младшего возраста, а также тренажеры и турники для подростков.

Асаин Байханов поручил руководству района выполнить все работы в срок.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия обнаружили тела двух спасателей. Тела третьего спасателя и водителя так и не нашли. Поиски приостановили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111439-akim-pavlodarskoy-oblasti-sezdil-v-selo-gde-avtobus-provalilsya-pod-zemlyu/

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