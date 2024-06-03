Охватывает три области: когда закончится ремонт одной из крупных автодорог в Казахстане

В АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали о ходе ремонта автодороги "Талдыкорган-Усть-Каменогорск", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал компании.

По сообщению АО "НК "КазАвтоЖол", продолжается реконструкция автодороги "Талдыкорган-Усть-Каменогорск" протяженностью 768 км. На данный момент новое асфальтобетонное покрытие проложено на 748 км.

"Реконструируемый участок автомобильной дороги "Талдыкорган-Усть-Каменогорск" охватывает три области: Жетісу, Абай и Восточно-Казахстанскую. В рамках проекта планируется строительство 81 моста и путепровода, а также установка 521 водопропускной трубы. Также в рамках проекта предусмотрено строительство площадок отдыха с санитарно-гигиеническими узлами.

В 2023 году был обеспечен безопасный проезд от Талдыкоргана до границы области Абай, а также от села Караколь до Аягоза и Усть-Каменогорска. По результатам 2023 года исключено 87,3 км объездных дорог из 90 км, а также устроено 127 км нижнего слоя покрытия", – отметили в компании.

Сообщается, что с начала 2024 года уложено более 35 км асфальтобетонного покрытия или 45 тыс. тонн асфальтобетона. На данный момент мобилизовано 12 асфальтобетонных заводов мощностью более 2,4 тыс. тонн/час и 9 дробильно-сортировочных установок мощностью 2,3 тыс. тонн/час. Задействовано около 861 единиц техники и 1312 человек.

"По итогам 2024 года планируется завершить работы и обеспечить безопасный и комфортный проезд по основной дороге", – добавили в компании.

Отметим, что в январе этого года в "КазАвтоЖол" рассказывали о планах на 2024 год. Компания приступила к реализации двух новых проектов: "Актобе – Улгайсын" и "Жезказган – Караганда", протяженностью 96 км (40 км Жезказган-Караганда и 56 км Актобе-Улгай).

Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей в языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", – сказал президент.

В сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков. Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта.

На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.