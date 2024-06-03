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Дожди будут идти в Астане почти всю неделю

Опубликовано:

Байтерек в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней: почти всю неделю в столице будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 июня в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

4 июня ожидается облачно. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 5,4 м/с.

5 июня обещают дождь. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью – опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

6 июня в Астане вновь ожидается дождь. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

7 июня будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

8 июня астанчан вновь ждет дождливая погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,6 м/с.

9 июня, по данным портала, снова будет идти дождь. Средняя температура составит плюс 21 градус. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111064-dozhdi-budut-idti-v-astane-pochti-vsyu-nedelyu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди будут идти в Астане почти всю неделю
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