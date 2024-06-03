Два дня на неделе в Алматы будет идти дождь

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней: в конце недели в городе ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 июня в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

4 июня ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 2,9 м/с.

5 июня осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 20 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью – опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

6 июня в Алматы синоптики обещают облачную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

7 июня будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 24 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, а ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

8 июня прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,8 м/с.

9 июня, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается дождь. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.