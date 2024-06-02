Заморозки, гроза и сильные дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Плохие погодные условия ожидаются завтра, 3 июня, в ряде областей Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казигдромет".

3 июня в Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

В понедельник на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3-5 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный 3 июня утром и днем, 4-5 июня сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 3-5 июня на северо-западе, юго-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июня на востоке, юге области Абай - гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Завтра на большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 03 мая ожидается высокая пожарная опасность.

В понедельник на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

3 июня на западе, севере, юге Атырауской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

А на большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на северо-востоке Карагандинской области возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области усилится ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с.

3 июня днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный утром и днем в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.