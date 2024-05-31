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ЕНТ-2024: сколько абитуриентов попались со шпаргалками во время тестирования

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Миннауки рассказали о промежуточных итогах ЕНТ-2024 в Казахстане - пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 74% абитуриентов, передает NUR.KZ.

Согласно подсчетам, около 71 тыс. человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 71% абитуриентов сдали на казахском языке, 29% - на русском, 84 человека - на английском языке.

Средний результат составил 67 баллов. Максимальный - 137 баллов, его набрали три абитуриента на этой неделе.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 74% абитуриентов.

На сегодняшний день выявлено 126 нарушений.

"Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 94 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 27 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования", - заявили в ведомстве.

Подставных лиц не было выявлено.

Абитуриентов также предупредили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы, добавили в ведомстве.

Напомним, что ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая это года, оно продлится до 5 июля. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут с 25 мая по 12 июля.

На прошлой неделе в Миннауки подвели первые промежуточные итоги и рассказали, сколько абитуриентов не смогли набрать пороговый балл.

В Семее во время проведения ЕНТ разразился скандал в соцсетях - появилось видео с мокнущими и толпящимися у входа в центр тестирования молодыми людьми. По словам автора, детей не запускали в задние. Руководитель отдела управления образования области Абай Макия Амирханова опровергла эту информацию. По ее словам, некоторые выпускники на улице общались между собой. И никаких преград для захода в фойе здания не было - зал ожидания, аудитории находятся внутри здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110302-ent-2024-skolko-abiturientov-popalis-so-shpargalkami-vo-vremya-testirovaniya/

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