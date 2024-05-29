Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пришли сдавать ЕНТ: мокнувших под дождем выпускников сняли на видео в Семее

Опубликовано:

Выпускники у входа в центр тестирования
Выпускники у входа в центр тестирования. Кадр из видео: КТК

Во время проведения ЕНТ в Семее разразился скандал - в Сети появилось видео с мокнущими и толпящимися у входа в центр тестирования молодыми людьми, передает сайт телеканала КТК.

В мессенджерах и соцсетях раскритиковали отношение организаторов к детям, заявив, что детей не запускали на ЕНТ, когда начался ливень. Представители центра тестирования не стали комментировать инцидент, а чиновники из управления образования уверяют, произошло недопонимание.

"Во время сдачи ЕНТ до начала запуска внезапно пошел дождь. Некоторые выпускники на улице общались между собой. И никаких преград для захода в фойе здания не было. Мест было достаточно. Зал ожидания, аудитории находятся внутри здания ППЕНТ. Дверь была открыта. И дети, общаясь, заходили. Это было во время запуска. Тем более внезапно был дождь", - заявила руководитель отдела управления образования области Абай Макия Амирханова.

В тот день, как говорится в телесюжете, в этом пункте тестирование проходило в два потока. В каждом - порядка 140 человек. Всего в регионе ЕНТ сдают свыше 4 тыс. выпускников.

Источник: КТК.

Напомним, что в настоящее время в Казахстане проходит основное ЕНТ-2024 - оно началось 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля в связи с паводковой ситуацией в этих регионах.

На прошлой неделе в Миннакуки подвели промежуточные итоги тестирования - пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 71% абитуриентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108463-prishli-sdavat-ent-moknushchih-pod-dozhdem-vypusknikov-snyali-na-video-v-semee/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.