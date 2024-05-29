Пришли сдавать ЕНТ: мокнувших под дождем выпускников сняли на видео в Семее

Во время проведения ЕНТ в Семее разразился скандал - в Сети появилось видео с мокнущими и толпящимися у входа в центр тестирования молодыми людьми, передает сайт телеканала КТК.

В мессенджерах и соцсетях раскритиковали отношение организаторов к детям, заявив, что детей не запускали на ЕНТ, когда начался ливень. Представители центра тестирования не стали комментировать инцидент, а чиновники из управления образования уверяют, произошло недопонимание.

"Во время сдачи ЕНТ до начала запуска внезапно пошел дождь. Некоторые выпускники на улице общались между собой. И никаких преград для захода в фойе здания не было. Мест было достаточно. Зал ожидания, аудитории находятся внутри здания ППЕНТ. Дверь была открыта. И дети, общаясь, заходили. Это было во время запуска. Тем более внезапно был дождь", - заявила руководитель отдела управления образования области Абай Макия Амирханова.

В тот день, как говорится в телесюжете, в этом пункте тестирование проходило в два потока. В каждом - порядка 140 человек. Всего в регионе ЕНТ сдают свыше 4 тыс. выпускников.

Источник: КТК.

Напомним, что в настоящее время в Казахстане проходит основное ЕНТ-2024 - оно началось 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля в связи с паводковой ситуацией в этих регионах.

На прошлой неделе в Миннакуки подвели промежуточные итоги тестирования - пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 71% абитуриентов.