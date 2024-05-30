Уровень воды растет в еще одной реке Казахстана: синоптики опубликовали предупреждение

Штормовое предупреждение опубликовали накануне синоптики из-за повышения уровня воды в еще одной реке Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщили в метеослужбе, на гидрологическом посту реки Иле – 164 км выше Капшагайской ГЭС – в результате увеличения стока с территории КНР наблюдается резкое повышение уровня воды.

Накануне днем уровень воды составил 498 см (критический уровень – 500 см).

Подчеркивалось, что на гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды, при этом возможно превышение критической отметки уровня воды.

"При превышении критических отметок уровней воды сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - добавили в РГП "Казгидромет".

Отметим, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.

Усиленно ведется работа по обеспечению жителей пострадавших регионов жильем. Всего обследовано 15 103 жилых дома, по 11 186 объектам оценка завершена. На сегодня 432 семьи получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. 225 домов (квартир) предоставлены жителям Костанайской, 83 – Акмолинской, 76 – Актюбинской, 40 – Северо-Казахстанской, 6 – Карагандинской, 2 – Павлодарской областей.