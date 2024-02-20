Гостиница у Кольсая сливала канализационные воды в ущелье озера (видео)

Гостиница сливала отхожие воды в ущелье озера Кольсай в Алматинской области - местные жители нашли канализационные трубы. Подробности рассказали в акимате, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в паблике kris_p_akimat в Instagram. Автор сообщил, что арендатор проложил трубы септика в ущелье и спрятал их.

В пресс-службе акимата Алматинской области корреспонденту NUR.KZ по данному факту сообщили, что действительно были выявлены нарушения.

"Согласно результатам проверки, проведенной в отношении сброса канализационных вод ТОО "JS TRAVEL" вдоль озера Кольсай, были выявлены нарушения. Акт о нарушениях был составлен и зарегистрирован в полиции Кегенского района 18 февраля 2024 года.

Данный акт был направлен в департамент экологии Алматинской области для рассмотрения в соответствии с законодательством", - заявили в ведомстве.

Кроме того, компании было отправлено уведомление о явке в департамент экологии для дальнейших действий.

Напомним, что похожая история произошла в Мангистау. В конце декабря сообщалось, что в районе озера Караколь были найдены туши 30 лебедей. Обнаружили их инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Однако позже стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", – сообщал и. о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

Около двух недель назад отель Rixos в Актау оштрафован на сумму свыше 2 миллионов тенге в связи с несоблюдением требований экологического законодательства.