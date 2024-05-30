Сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в Казахстане, спросили у министра труда

Сегодня на XII Казахстанской международной конференции по охране труда и промбезопасности у главы Минтруда спросили о достойном размере заработной платы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Чтобы достойно жить, мы говорим о том, что также была утверждена концепция рынка труда, и Казахстан идет именно к тому, чтобы создавать новые рабочие качественные места. Сегодня их всего 2 млн 100 тысяч – качественных рабочих мест. Мы идем к цифре 3 млн 800 тысяч как минимум. Заработная плата должна быть не меньше минимальной.

Какие рабочие места называются качественными? Это когда есть социальные гарантии, когда это работа постоянная, когда заработная плата не ниже медианой или выше, и обязательно безопасные условия труда. Это четыре критерия, над которыми должны работать все работодатели. Госинспекторы должны обеспечивать оценку работы непосредственно по этим критериям", – заявила министр Светлана Жакупова.

Министра попросили уточнить по сумме заработка – считает ли она что, чтобы хорошо жить в Казахстане, нужно просто зарабатывать больше МЗП?

"Обязательно. МЗП – это, вы должны понимать, минимальный стандарт оплаты труда, который предусматривает оплату труда за низкоквалифицированный труд. То есть, у человека нет никаких компетенций, навыков и знаний. Он делает чисто какую-то физическую работу, за которую он получает. Поэтому мы сейчас идем к новым стандартам", – ответила на это Жакупова.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане составляет 85 000 тенге. Ее рост по сравнению с показателем прошлого года равен 21,4%.

Однако эксперты еще в прошлом году начали работу по созданию методики определения МЗП, которая отвечала бы условиям рынка труда в стране.

В результате 20 марта 2024 года было принято постановление "Об утверждении методики определения минимального размера месячной заработной платы".

Согласно документу, при расчете минимальной заработной платы будут учитываться сразу несколько факторов, среди которых веса и доли медианной зарплаты, а также производительности труда.

При этом медианная заработная плата – это сумма, которую получает средний из ряда работников, выстроенных по уровню зарплат. То есть одна половина работников страны зарабатывает меньше него, а другая – больше.

А производительность труда – это показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов.