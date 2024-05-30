Аким Экибастуза рассказал, с кем каждую неделю будет "сверять часы" (видео)

Аким Экибастуза Аян Бейсекин, как и в прошлом году, планирует еженедельные встречи в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает NUR.KZ.

Как сообщает аким города в своем официальном аккаунте в Instagram, продолжаются работы по подготовке многоэтажных жилых домов к следующему отопительному сезону.

"По аналогии с прошлым годом будем еженедельно встречаться с руководителями органов управления для "сверки часов", - пояснил градоначальник.

На сегодняшний день уже выполнены предварительные приемо-сдаточные мероприятия на 190 из 699 многоэтажных жилых домов.

Как отметил Аян Бейсекин, он поручил отделу жилищной инспекции представить график и план работ с разбивкой по каждому дому.

На настоящий момент ведутся работы по ремонту систем теплоснабжения в 91 многоэтажном жилом доме, по ремонту систем водоснабжения - в 34, по ремонту канализационных систем - в 19 домах.

Также отдельно обсуждались вопросы подготовки домов, не имеющих органов управления.

Аким призвал жителей многоквартирных домов активнее вовлекаться в процесс подготовки их жилищ к отопительному сезону.

"В этом году будет проще в связи с тем, что в прошлом году работы проводились качественно. Но есть другой вопрос - заметная пассивность наших граждан в подготовке. Практически никто не проявляет инициативу. Необходимо, чтобы наша работа была выстроена конструктивно и чтобы жильцы самостоятельных домов, которые не имеют органов управления, понимали всю ответственность в вопросе подготовки", - отметил Аян Бейсекин.

Напомним, аким Павлодарской области Асаин Байханов проверил подготовку Экибастуза к отопительному сезону и посетил Экибастузскую ТЭЦ, в которой проводятся ремонтные работы. В городе продолжается и реконструкция крупных тепловых магистралей.

27 мая во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов.

Ранее в городе вводился режим ЧС техногенного характера местного масштаба из-за заиливания трубопровода на магистральном канализационном самотечном коллекторе в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью.